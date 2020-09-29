Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

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Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает и продолжает активно распространяться.

28 сентября медики подтвердили 3 тыс. 627 новых инфицированных за сутки. От коронавируса умерли 69 человек. Общее количество погибших с начала пандемии составляет 4 тыс. 65 человек. Об этом 29 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Побороть коронавирус за последние сутки смогли 1 тыс. 797 пациентов. Вчера медики фиксировали 3 тыс. 910 подозрений на инфицирование.

Всего с начала пандемии заболели 204 тыс. 932 украинцев, а выздоровели уже 90 тыс. 133 человека. Сейчас болеют 110 тыс. 617 человек.

Больше всего случаев коронавируса 28 сентября фиксировали в таких регионах:

Харьковская область — 426 новых случаев;

Киев — 416 случаев;

Одесская область — 271 новый инфицированный;

Днепропетровская область — 200 больных;

Сумская область — 195 новых зараженных.

За 28 сентября меньше всего случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской и Луганской областях — 13 и 21 зараженный соответственно.

Напомним, за 27 сентября коронавирус в Украине обнаружили у 2 тыс. 671 человека. В Минздраве отметили, что по сравнению с предыдущими днями, количество новых больных несколько снизилось.