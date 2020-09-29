ДТП произошло в Запорожской области. Фото: Нацполиция

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Запорожской области.

В понедельник, 28 сентября, в городе Пологи на улице Магистральной перевернулся автомобиль Chery (Чери). За рулем автомобиля находился 15-летний подросток, он не справился с управлением. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

В результате аварии на месте погибли 15-летний пассажир и мужчина, данные которого устанавливает полиция. Еще один 39-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Водителя и 16-летнего пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали.

Полиция по факту ДТП открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные действия.

Напомним, 27 сентября в Киеве на мосту Патона произошло ДТП. Водитель самосвала «Мерседес Актрос» не справился с управлением и въехал в отбойник. В результате машина перевернулась, а водитель погиб.