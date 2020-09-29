Освобождение заложников в США закончилось трагедией с многочисленными жертвами

Стрельба в Орегоне завершилась трагедией. Фото: oregonlive.com

https://racurs.ua/n144436-osvobojdenie-zalojnikov-v-ssha-zakonchilos-tragediey-s-mnogochislennymi-jertvami.html

Ракурс

Захват заложников в американском штате Орегон завершился перестрелкой и гибелью людей.

Полиция прибыла в один из городских домов, где, по ее данным, подозреваемый удерживал заложников. Переговорщик попытался поговорить с подозреваемым по телефону и убедить его отпустить людей. В ходе переговоров раздались выстрелы. Об этом 29 сентября сообщает местное издание Oregonlive со ссылкой на представителя шерифа.

Перестрелка привела к многочисленным жертвам. Подозреваемый также погиб в результате вооруженного инцидента. В офисе шерифа не сказали, сколько человек погибли.

Известно, что никто из сотрудников полиции не пострадал. Правоохранители штата начали расследование инцидента.

Напомним, в американском городе Бейкерсфилд в штате Калифорния произошла стрельба во время коронавирусного карантина. На закрытой вечеринке в ходе перестрелки погибли шесть человек.