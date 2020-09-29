Звільнення заручників у США завершилося трагедією з численними жертвами

Стрілянина в Орегоні завершилася трагедією. Фото: oregonlive.com

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Ракурс

Захоплення заручників в американському штаті Орегон завершилося перестрілкою та загибеллю людей.

Поліція прибула до одного з міських будинків, де, за її даними, підозрюваний утримував заручників. Переговорник спробував поговорити із підозрюваним по телефону й переконати його відпустити людей. У ході переговорів пролунали постріли. Про це 29 вересня повідомляє місцеве видання Oregonlive із посиланням на представника шерифа.

Перестрілка призвела до численних жертв. Підозрюваний також загинув внаслідок збройного інциденту. В офісі шерифа не сказали, скільки людей загинуло.

Відомо, що ніхто із співробітників поліції не постраждав. Правоохоронці штату розпочали розслідування інциденту.

Нагадаємо, в американському місті Бейкерсфілд у штаті Каліфорнія сталася стрілянина в під час коронавірусного карантину. На закритій вечірці у ходіперестрілки загинули шестеро осіб.