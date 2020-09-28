У Київському метрополітені стався трагічний інцидент, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n144435-zacheper-vpav-pid-potyag-kyyivskogo-metro-video.html

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У Київському метрополітені сьогодні, 28 вересня, загинула людина.

Так званий «зачепер» (людина, що практикує поїздки на поїзді, чіпляючись за зовнішні елементи вагонів, не призначені для перевезення пасажирів), впав під колеса потяга. Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

Особу загиблого наразі встановлюють.

Через цей інцидент у столиці доводилося обмежувати роботу «зеленої гілки» метро. Наразі рух відновлено у звичному режимі. Судячи з повідомлень у соцмережах, рух на «зеленій гілці» метро обмежувався приблизно на півгодини.

Загиблому відірвало голову, повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».

Нагадаємо, у червні в Києві група підлітків намагалася проїхатися в метро, стоячи в просторі між двома вагонами. Однак здійснити задумане їм тоді завадив один із пасажирів.