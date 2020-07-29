У столичному метро активізувалися екстремали, фото: Serhiy Koshelyev

https://racurs.ua/ua/n141757-ekstremaly-teroryzuut-kyyivske-metro-video.html

Ракурс

Київське метро потерпає від екстремалів, які активізувалися в останні дні.

Троє молодиків два дні поспіль каталися на дахах поїздів метро, а перед прибуттям поїзда на станцію ховалися на зчепленні між вагонами, повідомляє видання «Обозреватель» з посилання на джерела в Київському метрополітені.

Так, 27 липня близько 13.00 трьох молодиків бачили на даху поїзда метро під час руху від станції «Гідропарк» до станції «Лівобережна». Затримати тоді їх не вдалося.

Наступного дня, 28 липня, вони повторили свою витівку, але вже в більш небезпечному варіанті — в районі Гідропарку під час руху потяга по мосту зістрибнули у річку.

Стрибок здійснили двоє з них, третій знімав це на відео. Також зйомка стрибка на відео здійснювалася з кількох точок на землі. Це свідчить, що цей «подвиг» екстремалів не був спонтанним, до нього заздалегідь підготувалися.

Нагадаємо, у червні в Києві троє підлітків пробіглися зверху по вагонах потяга, який стояв на станції метро «Дніпро».