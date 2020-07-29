В столичном метро активизировались экстремалы, фото: Serhiy Koshelyev

https://racurs.ua/n141757-ekstremaly-terroriziruut-kievskoe-metro-video.html

Ракурс

Киевское метро страдает от экстремалов, которые активизировались в последние дни.

Трое молодых людей два дня подряд катались на крышах поездов метро, ​​а перед прибытием поезда на станцию ​​прятались на сцепке между вагонами, сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на источники в Киевском метрополитене.

Так, 27 июля около 13.00 трех молодых видели на крыше поезда метро во время движения от станции «Гидропарк» до станции «Левобережная». Задержать тогда их не удалось.

На следующий день, 28 июля, они повторили свою выходку, но уже в более опасном варианте — в районе Гидропарка во время движения поезда по мосту спрыгнули в реку.

Прыжок совершили двое из них, третий снимал это на видео. Также съемка прыжка на видео осуществлялась с нескольких точек на земле. Это свидетельствует, что этот «подвиг» экстремалов ни был спонтанным, к нему заранее подготовились.

Напомним, в июне в Киеве трое подростков пробежались сверху по вагонам поезда, стоявшего на станции метро «Днепр».