Скарга в ООН стала наслідком параду РФ у Криму

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Скарга ООН стала наслідком параду РФ у Криму. Фото: Українська правда
Скарга в ООН стала наслідком параду РФ у Кримуhttps://racurs.ua/ua/n141756-skarga-oon-stala-naslidkom-paradu-rf-u-krymu.htmlРакурс
Російська агресія продовжується в Україні у вигляді мілітаризації окупованого Криму. Україна привернула увагу Організації об'єднаних націй (ООН) до нарощування військової міці на півострові, яку проводить Росія під виглядом «військово-морського параду».
Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що дії агресора становлять суттєву загрозу регіональній безпеці південних регіонів. Про це повідомляє прес-служба Постійного представництва України при ООН у Twitter.
Кислиця написав листа генеральному секретарю ООН та проінформував, що Росія порушує норми міжнародного права, у тому числі й резолюцію Генасамблеї ООН. Лист буде поширений як офіційний документ, додали в представництві.
Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що організація параду Росією це чергова ілюстрація свідомих кроків агресора з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.
Правозахисники заявили, що Росія наражає на небезпеку здоров’я кримчан, проводячи парад під час пандемії коронавірусу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові штаби й мобілізаційна база Росії в окупованому Криму перебувають у підготовленому стані.
За словами заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергія Кривоноса, навчання, які Кремль проводить на анексованому півострові, усього за день можуть трансформуватися в «активну фазу бойових дій».
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