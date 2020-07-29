Скарга в ООН стала наслідком параду РФ у Криму

Скарга ООН стала наслідком параду РФ у Криму. Фото: Українська правда

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Російська агресія продовжується в Україні у вигляді мілітаризації окупованого Криму. Україна привернула увагу Організації об'єднаних націй (ООН) до нарощування військової міці на півострові, яку проводить Росія під виглядом «військово-морського параду».

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що дії агресора становлять суттєву загрозу регіональній безпеці південних регіонів. Про це повідомляє прес-служба Постійного представництва України при ООН у Twitter.

Кислиця написав листа генеральному секретарю ООН та проінформував, що Росія порушує норми міжнародного права, у тому числі й резолюцію Генасамблеї ООН. Лист буде поширений як офіційний документ, додали в представництві.

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що організація параду Росією це чергова ілюстрація свідомих кроків агресора з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

Правозахисники заявили, що Росія наражає на небезпеку здоров’я кримчан, проводячи парад під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові штаби й мобілізаційна база Росії в окупованому Криму перебувають у підготовленому стані.

За словами заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергія Кривоноса, навчання, які Кремль проводить на анексованому півострові, усього за день можуть трансформуватися в «активну фазу бойових дій».