Мобільні групи російської ППО у Криму. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215005-rosiyskiy-ppo-v-krymu-palne-vydaut-po-chayniy-lojci-partyzany.html

Ракурс

Російська ППО на окупованій Херсонщині та в Криму зіткнулася з нестачею пального.

Командування РФ запровадило жорсткі ліміти на заправку мобільних вогневих груп та ППО, які мають прикривати позиції від безпілотників. Екіпажі виїжджають майже на порожньому баку. Якщо ж пальне закінчується у дорозі, то окупанти просто кидають машину та йдуть пішки. Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegramз посиланням на своїх агентів.

Паливо дають по чайній ложці. Машину можна завести тільки якщо це бойовий виїзд. Решту часу техніка стоїть. Якщо закінчиться в дорозі — просто кидаєш її і біжиш у найближчу траншею чи село, перечекати дрони, — розповів один із агентів у підрозділі ППО, що діє в районі Чонгара.

Зазначається, що кинута техніка стоїть на відкритій місцевості доти, доки її не знаходить український дрон. Такі випадки вже фіксувалися на тиловій трасі між Генічеськом і Скадовськом.

В «АТЕШ» кажуть, що окупаційне командування не афішує масштаб проблеми, але проблеми з елементарною заправкою показують реальний стан постачання армії РФ.

Нагадаємо, рух опору «АТЕШ» поінформував, що російскі окупанти в острівній зоні дельти річки Дніпро на Херсонщині залишилися майже без швидкісних моторних човнів. Більшість знищили удари українських дронів, а заміну командування не надсилає. Внаслідок цього валиться вся логістика ворога — підвезти боєприпаси та вивезти поранених стає майже неможливо. По кілька діб поранених не вдається забрати з позицій.