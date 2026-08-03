Російська ППО збила дон над пляжем у Геленджику, є загиблі та поранені. Скріншот

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Ракурс

Російська протиповітряна оборона збила дон над пляжем у російському Геленджику.

У понеділок, 3 серпня, БпЛА впав на пляж і вибухнув. Внаслідок цього загинули шестеро людей, а 40 — постраждали. Інцидент трапився в селі Архипо-Осипівка. Неподалік розташована база відпочинку працівників військового заводу, а трохи далі — палац президента РФ Володимира Путіна. Про падіння дрона повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

У мережі очевидці опублікували відео роботи російської ППО. З кількох ракурсів добре видно, що на пляжі вибухнув дрон, який був підбитий над пляжем. У кадрі видно безпілотник, який летів у певному напрямку. Потім чути, як росіяни відкривають по ньому вогонь із кулеметів. Згодом БпЛА почав падати вниз і вибухнув серед відпочивальників.

OSINT-аналітики припускають, що безпілотник міг бути продавлений російським РЕБом, тому й впав на пляж.

Нагадаємо, вніч на 3 серпня дрони вразили Бєлгородський державний технологічний університет (БДТУ ім. В.Г. Шухова) у російському Бєлгороді. Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.