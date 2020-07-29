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Ракурс
Жалоба ООН стала следствием парада РФ в Крыму. Фото: Украинская правда

Жалоба в ООН стала следствием парада РФ в Крыму

29 июл 2020, 11:11
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Российская агрессия в Украине продолжается в виде милитаризации оккупированного Крыма. Украина привлекла внимание Организации объединенных наций (ООН) к наращиванию военной мощи на полуострове, которую проводит Россия под видом «военно-морского парада».

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что действия агрессора составляют существенную угрозу региональной безопасности южных регионов. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

Кислица написал письмо генеральному секретарю ООН и проинформировал, что Россия нарушает нормы международного права, в том числе и резолюцию Генассамблеи ООН. Письмо будет распространено в качестве официального документа, добавили в представительстве.

Накануне Министерство иностранных дел Украины сообщило, что организация парада Россией это очередная иллюстрация сознательных шагов агрессора в эскалации напряжения в отношениях между Россией и Украиной.

Правозащитники заявили, что Россия подвергает опасности здоровье крымчан, проводя парад во время пандемии коронавируса.


Напомним, ранее мы сообщали, что военные штабы и мобилизационная база России в оккупированном Крыму находятся в подготовленном состоянии.

По словам заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса, учения, которые проводит Кремль в оккупированном Крыму, всего за день могут трансформироваться в «активную фазу боевых действий».

Источник: Ракурс


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