В Киевском метрополитене произошел трагический инцидент, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n144435-zaceper-upal-pod-kolesa-poezda-kievskogo-metro-video.html

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В Киевском метрополитене сегодня, 28 сентября, погиб человек.

Так называемый «зацепер» (человек, практикующий поездки на поезде, цепляясь за внешние элементы вагонов, не предназначенные для перевозки пассажиров), упал под колеса поезда. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Из-за этого инцидента в столице приходилось ограничивать работу «зеленой ветки» метро. Сейчас движение восстановлено в обычном режиме. Судя по сообщениям в соцсетях, движение на «зеленой ветке» метро ограничивался примерно на полчаса.

Погибшему оторвало голову, сообщает Фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».

Напомним, в июне в Киеве группа подростков пыталась проехаться в метро, ​​стоя в пространстве между двумя вагонами. Однако осуществить задуманное им тогда помешал один из пассажиров.