Авиакатастрофа на Харьковщине произошла вечером 25 сентября, фото: ГБР

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Ракурс

Авиакатастрофа на Харьковщине, произошедшая вечером 25 сентября, привела к гибели 26 человек — курсантов и членов экипажа военного самолета Ан-26. 25 из них погибли на месте трагедии, один курсант впоследствии скончался от полученных ожогов в больнице.

Досудебное следствие по этой трагедии осуществляет Государственное бюро расследований (ГБР). Пресс-служба ГБР рассказала о ходе следствия.

Отмечается, что по состоянию на сегодня, 28 сентября, уже осуществлены следующие следственные действия:

проведен осмотр места инцидента, во время которого обнаружили значительное количество вещественных доказательств и два бортовых самописца («черный ящик»);

допрошены более 40 свидетелей;

с участием судебно-медицинских экспертов осмотрены останки 25 погибших;

назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;

изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте инцидента;

в воинской части осуществлена выемка документов по организации и проведению полетов;

получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, «Украэроруха», госпредприятия «Антонов», командование Воздушных сил ВСУ;

обеспечено взятие биологических образцов у родственников погибших для проведения ДНК-экспертизы;

назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз;

истребованы документы по проведению ремонта и продлению ресурса двигателей, которые использовались на самолете;

поданы семь ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, для дальнейшего обеспечения проведения генетически-молекулярных экспертиз.

Отмечается, что тела жертв авиакатастрофы передадут родственникам в кратчайшие сроки после завершения экспертиз по идентификации погибших.

Напомним, церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Харьковской области запланирована на 29 сентября.