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Ракурс
Авиакатастрофа на Харьковщине произошла вечером 25 сентября, фото: ГБР

Авиакатастрофа на Харьковщине — в ГБР рассказали о ходе следствия

28 сен 2020, 22:34
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Авиакатастрофа на Харьковщине, произошедшая вечером 25 сентября, привела к гибели 26 человек — курсантов и членов экипажа военного самолета Ан-26. 25 из них погибли на месте трагедии, один курсант впоследствии скончался от полученных ожогов в больнице.

Досудебное следствие по этой трагедии осуществляет Государственное бюро расследований (ГБР). Пресс-служба ГБР рассказала о ходе следствия.

Отмечается, что по состоянию на сегодня, 28 сентября, уже осуществлены следующие следственные действия:


  • проведен осмотр места инцидента, во время которого обнаружили значительное количество вещественных доказательств и два бортовых самописца («черный ящик»);
  • допрошены более 40 свидетелей;
  • с участием судебно-медицинских экспертов осмотрены останки 25 погибших;
  • назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;
  • изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте инцидента;
  • в воинской части осуществлена выемка документов по организации и проведению полетов;
  • получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, «Украэроруха», госпредприятия «Антонов», командование Воздушных сил ВСУ;
  • обеспечено взятие биологических образцов у родственников погибших для проведения ДНК-экспертизы;
  • назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз;
  • истребованы документы по проведению ремонта и продлению ресурса двигателей, которые использовались на самолете;
  • поданы семь ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, для дальнейшего обеспечения проведения генетически-молекулярных экспертиз.

Отмечается, что тела жертв авиакатастрофы передадут родственникам в кратчайшие сроки после завершения экспертиз по идентификации погибших.

Напомним, церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Харьковской области запланирована на 29 сентября.

Источник: Ракурс


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