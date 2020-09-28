Ученые обнаружили необычную галактику, фото:

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Галактику с исключительными свойствами обнаружили ученые в результате анализа полмиллиона спектров галактик и квазаров в рамках проекта BOSS.

Скорость образования новых звезд в этой галактике, которая называется BOSS-EUVLG1, очень высока — около тысячи солнечных масс в год. Это примерно в тысячу раз выше, чем в Млечном Пути, хотя BOSS-EUVLG1 в 30 раз меньше, сообщает пресс-служба Канарского института астрофизики.

Такое активное образование звезд характерно только для наиболее ярких в инфракрасном диапазоне галактик, однако BOSS-EUVLG1, в отличие от них, чрезвычайно яркая в ультрафиолетовом диапазоне, из-за чего ее сначала считали квазаром.

В квазарах высокая светимость обусловлена ​​активностью вокруг сверхмассивных черных дыр в их ядрах, в то время как в BOSS-EUVLG1 — образованием новых звезд.

Это пока единственный такой случай, обнаруженный учеными.

Объяснение причин уникальности этой галактики очень простое — мы с Земли ее наблюдаем в том виде, в котором она находилась, когда Вселенной было всего 2 млрд лет (примерно 20% от его нынешнего возраста).

Поэтому BOSS-EUVLG1 еще не успела «засорить» пространство вокруг себя пылью и новообразованными металлами, что позволяет ее ультрафиолетовому и видимому свету дойти до нас почти без ослабления.

Впрочем, ученые считают, что BOSS-EUVLG1 дальнейшем будет «эволюционировать в более пыльную фазу, подобно инфракрасным галактикам».

Поэтому ее высокая яркость в ультрафиолетовом диапазоне просуществует лишь несколько сотен миллионов лет, очень короткий период эволюции галактики, — подчеркивают ученые.



Это объясняет, почему другие галактики, подобные BOSS-EUVLG1, не были открыты, — добавляют исследователи.

Напомним, «космические пузыри» недавно помогли ученым обнаружить первые звезды во Вселенной.