Учені виявили незвичайну галактику

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Ракурс

Галактику з винятковими властивостями виявили вчені в результаті аналізу півмільйона спектрів галактик і квазарів в межах проекту BOSS.

Швидкість утворення нових зірок у цій галактиці, яка має назву BOSS-EUVLG1, дуже висока — близько тисячі сонячних мас на рік. Це приблизно в тисячу разів вище, ніж у Чумацькому Шляху, хоча BOSS-EUVLG1 в 30 разів менша, повідомляє прес-служба Канарського інституту астрофізики.

Таке активне утворення зірок характерне лише для найбільш яскравих у інфрачервоному діапазоні галактик, проте BOSS-EUVLG1, на відміну від них, надзвичайно яскрава в ультрафіолетовому діапазоні, через що її спочатку вважали квазаром.

У квазарах висока світність обумовлена ​​активністю навколо надмасивних чорних дір у їхніх ядрах, а в той час як у BOSS-EUVLG1 — утворенням нових зірок.

Це наразі єдиний такий випадок, виявлений ученими.

Пояснення причин унікальності цієї галактики дуже просте — ми з Землі її спостерігаємо в тому вигляді, в якому вона перебувала, коли Всесвіту було лише 2 млрд років (приблизно 20% від його теперішнього віку).

Тож BOSS-EUVLG1 ще не встигла «засмітити» простір довкола себе пилом та новоутвореними металами, що дозволяє її ультрафіолетовому та видимому світлу дійти до нас майже без ослаблення.

Втім, вчені вважають, що BOSS-EUVLG1 надалі «еволюціонуватиме до більш пильної фази, подібно до інфрачервоних галактик».

Тож її висока яскравість в ультрафіолетовому діапазоні проіснує лише кілька сотень мільйонів років, дуже короткий період еволюції галактики, — наголошують учені.



Це пояснює, чому інші галактики, подібні до BOSS-EUVLG1, не були відкриті, — додають дослідники.

Нагадаємо, «космічні бульбашки» нещодавно допомогли ученим виявити перші зірки у Всесвіті.