Акули можуть стати джерелом вакцини від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n144432-skilky-akul-dovedetsya-vbyty-zarady-vakcyny-vid-koronavirusu-pidrahuvaly-ekology.html

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Вакцина від коронавірусу, можливо, потребуватиме застосування ад’ювантів — засобів, для виробництва яких застосовують сквален — вуглеводень, котрий, часто добувають із печінок акул.

Заради вакцини від коронавірусу доведеться вбити близько 250 тис. акул. А оскільки вакцинація, ймовірно, здійснюватиметься у два етапи, то це число зросте і до 500 тис. Про це свідчать підрахунки природоохоронної організації Shak Allies, повідомляє видання Nacked Science.

Орієнтовно є 17 вакцин-кандидатів, що проходять клінічні випробування, містять ад’юванти, а п’ять з них створені на основі сквалену з печінки акул.

Ад’ювант — це речовина, яку додають до ліків з метою пришвидшення та підсилення дії основного компонента. У випадку вакцин ад’ювант покликаний посилити імунну відповідь.

В кінці травня британська фармацевтична компанія GlaxoSmithKline заявила, що планує у 2021 році виготовити близько 1 млрд доз ад’юванта для декількох вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19.

Захисники природи побоюються, що в разі такого зростання попиту на сквален низка багатих на цю речовину видів акул можуть опинитися перед загрозою вимирання.

За підрахунками Shak Allies, для отримання тонни сквалена потрібно близько 3 тис. акул, що означає загибель 250 тис. акул для отримання необхідної для одноразової вакцинації населення світу кількості сквалену.

У Shak Allies наголошують, що синтетичний сквален, який вже навчилися добувати з деяких рослин, нічим не поступається акулячому. Акули є джерелом сквалена передусім через дешевизну такого способу добування цієї речовини.

Акулячий сквален — не якийсь унікальний або «чарівний» інгредієнт. Хімічна структура його сполуки (C30H50) ідентична в акул і альтернатив нетваринного походження. Отже, його ефективність в вакцинах повинна бути однаковою незалежно від джерела, — наголошують у Shak Allies.

Захисники природи створили петицію, в якій закликають застосувати для виготовлення вакцин штучний сквален.

Збір чого-небудь від дикої тварини ніколи не буде стійким, — наголошують в Shak Allies. — Ми ще так багато чого не знаємо про те, наскільки серйозною є пандемія коронавірусу і як довго вона може тривати, — наголошують в Shak Allies

Нагадаємо, нагадаємо, у ВООЗ вважають, що COVID-19 може стати сезонною хворобою.