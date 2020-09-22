https://racurs.ua/ua/2731-gryp-proty-koronavirusu-kakoy-sezon-chekaie-na-nas.html

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Чи може вакцинація від грипу захистити від інфікування новим коронавірусом або хоча би пом'якшити хворобу? Який прогноз на поточний сезон в Україні?

Не коронавірусом єдиним: про що говорять дослідження

Сьогодні вважається, що на коронавіруснуінфекціюперехворіло не більше 3-4% населення Землі. Разом з тим, до 10-20% землян можуть підхопити вірус грипу. Є думка, що ймовірність одночасного зараження двома вірусами досить низька. Цьому питанню було присвячено ряд досліджень в Китаї і США. Наприклад, в Ухані з 544 пацієнтів з підтвердженим ковід-діагнозом (госпіталізованих з січня 2019 до середини лютого 2020), 11% мали коінфекцію з грипом А і В. Вчені відзначають, що такі люди довше перебували в стаціонарі, але це не супроводжувалося посиленням тяжкості перебігу захворювання. У Нью-Йорку з 2 тисяч пацієнтів з COVID-19 у 2% також були виявлені інші респіраторні віруси. І тільки у одного хворого - вірус грипу. У Північній Каліфорнії 20% ковід-пацієнтів мали коінфекцію з іншими респіраторними вірусами. Лише 0,9% - грипу.

Наскільки подвійне зараження впливає на тяжкість перебігу хвороби?



Вчені з Китаю та США отримали неоднозначні відповіді. Згідно з одними даними, хвороба у пацієнтів, які підхопили і грип, і COVID-19, протікає важче, ніж у хворих тільки на коронавируснуі нфекцію, інші вчені не побачили ніякої різниці.

Ще одне важливе питання: медикаментозна терапія, яка при грипі та коронавирусной інфекції відрізняється. Наприклад, проти грипу є специфічне лікування, раннє призначення якого (перші 48 годин) знижує ризик не тільки ускладнень, але і частоту госпіталізацій. Однак при COVID-19 цей препарат не призначають. Неправильно поставлений діагноз може негативно позначитися на перебігу захворювання. А отякщо у пацієнта виявлені і вірус грипу, і новий коронавірус, то сьогодні мало що відомо про те, як його правильно лікувати. Є ліки, які зменшують тяжкість грипозної інфекції, а є препарати, які ефективні при COVID-19, але вони різні і можуть виявитися погано сумісними.

Грип непередбачуваний. Нанас чекає м'який сезон?

Грип непередбачуваний, і наскільки важким буде цей сезон, достеменносказати не може ніхто. На думку імунолога Андрія Волянського, у грипу є певна циклічність - раз на кілька років буває сезон з більш високою захворюваністю. За останні роки в Україні було дві епідемії грипу з високою летальністю: в 2009-2011 від грипу померло 1100 осіб, в 2015-2016 - 300.

Сезон грипу починається взимку в Південній півкулі, що відповідає літув Північній півкулі. З досвіду Південного, як правило, можна судити про те, який сезон грипу нас чекає. У 2020 році в Австралії і Бразилії практично не було випадків захворювань на грип. Причини цього до кінця ще не з'ясовані. Експерти припускають, що обмеження повітряних перевезень і заходи соціального дистанціювання, ймовірно, зменшили завезення вірусу грипу в ці країни, а також його поширення всередині.

У вірусів також бувають конкуруючі відносини. Є думка: коронавірус сам по собі міг перешкодити поширенню грипу, засноване на гіпотезі про те, що одночасно може домінувати тільки один респіраторний вірус. Експерти кажуть, що теоретично це явище може працювати в обох напрямках, але не рекомендують на це надто розраховувати.

«Зазвичай коли один вірус присутній, іншого в організмі людини немає - принаймні, це свого роду догма, - говорить доктор Джеймс Черрі, фахівець з інфекційних захворювань з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. - Можливо, грип якимось чином може послабити коронавірус ... Однак поки це просто теоретичний висновок».

Вакцинація від грипу. Чи допоможе від грипу і ... коронавирусу?

Багато хто покладає великі надії на вакцини від COVID-19. А от проблема грипу вирішувана, так як протигрипозні вакцини існують давно. На жаль, навіть у звичайний сезон грип забирає чимало життів. Так, за даними CDC (Центр по контролю і профілактиці захворювань США), в сезоні 2018-19 років в США від грипу померло близько 34 200 чоловік, три чверті з яких були старше 65 років - вікова група, також особливо вразлива для COVID-19 . Щоб запобігти цим смертям, експерти широко рекомендують щеплення від грипу. Хоча грип найбільш небезпечний для дітей, вагітних жінок і літніх людей, сьогодні вакцина від грипу рекомендується всім старше 6 місяців. Прищеплюючи, молоді люди захищають не тільки себе, а й старше покоління з груп ризику. Молодий здоровий чоловік, який отримав щеплення від грипу, знижує як власні шанси заразитися, так і ймовірність передачі вірусу того, хто може загинути від грипу.

Як щеплення від грипу може вплинути на перебіг коронавирусной інфекції? У Бразилії - країні-лідері з поширення вірусу з короною, були проаналізовані дані близько 93 тисяч ковід-хворих, вакцинованих від грипу. Виявилося, що вони мали на 8% менше потреби в інтенсивній терапії, на 18% менше використання інвазивної респіраторної підтримки, а також на 17% менше шансів померти.

Є також фундаментальні дослідження, присвячені впливу вірусу грипу на концентрацію рецепторів АПФ2 (ангіотензинперетворюючого ферменту). Чому це важливо? Для того щоб потрапити всередину клітини, новий коронавірус зв'язується через свій білок S з рецепторами АПФ2. Рецептори АПФ2 мають мембрани альвеолярних клітин легенів, нирок, міокарда, кишечника (тому саме ці органи здатний вражати SARS-CoV-2). Вважається, що вірус грипу, в тому числі і вакцинація від грипу, підвищує експресію цих рецепторів - це може надавати захисний ефект саме при гострому ураженні легень.

Коронавірус, грип і Україна

В Україні зростає кількість підтверджених випадків коронавирусной інфекції. На жаль, збільшується і кількість летальних. За цим показником ми належимо до четвіркилідерів Європи. Фахівці вважають, що в першу чергу від грипу слід захистити пацієнтів, які перехворіли на коронавирусной інфекцією. Відомо, що при цьому захворюванні легені уражаються досить сильно.

На думку експертів, є надія, що цьогоріч в Україні не буде важкого сезону грипу, яким він був в 2009-2010 роках або в 2015-2016-му. Однак розслаблятися все ж не варто. Вірус грипу - один з найбільш непередбачуваних.

Якщо людина перехворіла на коронавірусну інфекцією, коли можна вакцинуватися від грипу? «На мою думку, якщо це було тяжкий перебіг, то після виписки з лікарні такий хворий повинен перебувати вдома. Такі пацієнти повинні бути максимально ізольованими, не наражати себе на ризик зараження. Слідпочекати хоча бткілька тижнів, а потім все ж вакцинуватися від грипу. Адже ресурс легких настільки виснажений », - вважає завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця, професор Ольга Голубовська. А отпісля одужання COVID-19 з легким перебігом, вакцинуватися можна практично відразу, щойновакцина з'явиться в Україні. За словами інфекціоніста, не варто забувати про те, що протигрипозна вакцина не дає 100-відсоткового захисту. Пацієнти має це пам'ятати. Адже багатохто, сподіваючись на вакцину, вважають, що захворіли на що завгодно, але не на грип. Вчасно розпочата терапія при цьому захворюванні має дуже важливе значення. Іноді ціною в життя. І тут дуже велика відповідальність лягає на сімейних лікарів.