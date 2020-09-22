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Может ли вакцинация от гриппа защитить от инфицирования новым коронавирусом или хотя бы смягчить болезнь? Какой прогноз на текущий сезон в Украине?

Не коронавирусом единым: о чем говорят исследования

Сегодня считается, что коронавирусной инфекцией переболело не более 3-4% населения Земли. Вместе с тем, до 10-20% землян могут подхватить вирус гриппа. Есть мнение, что вероятность одновременного заражения двумя вирусами довольно низкая. Этому вопросу был посвящен ряд исследований в Китае и США. Например, в Ухани из 544 пациентов с подтвержденным ковид-диагнозом (госпитализированных с января 2019 до середины февраля 2020), 11% имели коинфекцию с гриппом А и В. Ученые отмечают, что такие люди длительнее находились в стационаре, но это не сопровождалось усилением тяжести течения заболевания. В Нью-Йорке из 2 тысяч пациентов с COVID-19 у 2% также были обнаружены другие респираторные вирусы. И только у одного больного — вирус гриппа. В Северной Калифорнии 20% ковид-пациентов имели коинфекцию с другими респираторными вирусами. Лишь 0,9% — гриппа.

Насколько двойное заражение влияет на тяжесть протекания болезни? Ученые из Китая и США получили неоднозначные ответы. Согласно одним данным, болезнь у пациентов, подхвативших и грипп, и COVID-19. протекает тяжелее, чем у больных только коронавирусной инфекцией, другие ученые не увидели никакой разницы.

Еще один важный вопрос: медикаментозная терапия, которая при гриппе и коронавирусной инфекции отличается. Например, против гриппа есть специфическое лечение, раннее назначение которого (первые 48 часов) снижает риск не только осложнений, но и частоту госпитализаций. Однако при COVID-19 этот препарат не назначают. Неправильно поставленный диагноз может негативно сказаться на течении заболевания. А вот если у пациента обнаружены и вирус гриппа, и новый коронавирус, то сегодня мало что известно о том, как его правильно лечить. Есть лекарства, которые уменьшают тяжесть гриппозной инфекции, а есть препараты, которые эффективны при COVID-19, но они разные и могут оказаться плохо совместимы.

Грипп непредсказуем. Нас ждет мягкий сезон?

Грипп непредсказуем, и насколько тяжелым будет этот сезон, достоверно сказать не может никто. По мнению иммунолога Андрея Волянского, у гриппа есть определенная цикличность — раз в несколько лет случается сезон с более высокой заболеваемостью. За последние годы в Украине было две эпидемии гриппа с высокой летальностью: в 2009‒2011 от гриппа умерло 1100 человек, в 2015‒2016 — 300.

Сезон гриппа начинается зимой в Южном полушарии, что соответствует лету в Северном полушарии. По опыту Южного, как правило, можно судить о том, какой сезон гриппа нас ждет. В 2020 году в Австралии и Бразилии практически не было случаев заболеваний гриппом. Причины этого до конца еще не выяснены. Эксперты предполагают, что ограничение воздушных перевозок и меры социального дистанцирования, вероятно, уменьшили завоз вируса гриппа в эти страны, а также его распространение внутри.

У вирусов также бывают конкурирующие отношения. Есть мнение: коронавирус сам по себе мог помешать распространению гриппа, основанное на гипотезе о том, что одновременно может доминировать только один респираторный вирус. Эксперты говорят, что теоретически это явление может работать в обоих направлениях, но не рекомендуют на это особо рассчитывать.

«Обычно когда один вирус присутствует, другого в организме человека нет — по крайней мере, это своего рода догма, — говорит доктор Джеймс Черри, специалист по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. — Возможно, грипп каким-то образом может ослабить— коронавирус... Однако пока это просто теоретическое умозаключение».

Вакцинация от гриппа. Поможет ли от гриппа и... коронавируса?

Многие возлагают большие надежды на вакцины от COVID-19. А вот проблема гриппа решаема, так как противогриппозные вакцины существуют давно. К сожалению, даже в обычный сезон грипп уносит немало жизней. Так, по данным CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), в сезоне 2018-19 годов в США от гриппа умерло около 34 200 человек, три четверти из которых были старше 65 лет – возрастная группа, также особенно уязвимая для COVID-19. Чтобы предотвратить эти смерти, эксперты широко рекомендуют прививку от гриппа. Хотя грипп наиболее опасен для детей, беременных женщин и пожилых людей, сегодня вакцина от гриппа рекомендуется всем старше 6 месяцев. Прививаясь, молодые люди защищают не только себя, но и старшее поколение из групп риска. Молодой здоровый человек, получивший прививку от гриппа, снижает как собственные шансы заразиться, так и вероятность передачи вируса тому, кто может погибнуть от гриппа.

Как прививка от гриппа может повлиять на протекание коронавирусной инфекции? В Бразилии — стране-лидере по распространению вируса с короной, были проанализированы данные около 93 тысяч ковид-больных, вакцинированных от гриппа. Оказалось, что они имели на 8% меньше потребности в интенсивной терапии, на 18% меньше использования инвазивной респираторной поддержки, а также на 17 % меньше шансов умереть.

Есть также фундаментальные исследования, посвященные влиянию вируса гриппа на концентрацию рецепторов АПФ2 (ангиотензинпревращающего фермента). Почему это важно? Для того чтобы попасть внутрь клетки, новый коронавирус связывается через свой белок S с рецепторами АПФ2 . Рецепторы АПФ2 имеют мембраны альвеолярных клеток легких, почек, миокарда, кишечника (поэтому именно эти органы способен поражать SARS-CoV-2). Считается, что вирус гриппа, в том числе и вакцинация от гриппа, повышает экспрессию этих рецепторов — это может оказывать защитный эффект именно при остром поражении легких.

Коронавирус, грипп и Украина

В Украине растет количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Увы, увеличивается и количество летальных. По этому показателю мы входим в четверку лидеров Европы. Специалисты считают, что в первую очередь от гриппа следует защитить пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Не секрет, что при этом заболевании легкие поражаются достаточно сильно.

По мнению экспертов, есть надежда, что в этом году в Украине не будет тяжелого сезона гриппа, каким он был в 2009-2010 годах или в 2015-2016-м. Однако расслабляться все же не стоит. Вирус гриппа — один из самых непредсказуемых.

Если человек переболел коронавирусной инфекцией, когда можно вакцинироваться от гриппа? «По моему мнению, если это было тяжелое течение, то после выписки из больницы такой больной должен находиться дома. Такие пациенты должны быть максимально изолированы, не подвергать себя риску заражения. Нужно выждать хотя бы несколько недель, а потом все же вакцинироваться от гриппа. Ведь ресурс легких настолько истощен», — считает заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, профессор Ольга Голубовская. А вот после выздоровления COVID-19 с легким течением, вакцинироваться можно практически сразу, как только вакцина появится в Украине. По словам инфекциониста, не стоит забывать о том, что противогриппозная вакцина не дает 100-процентную защиту. Пациенты должно это запомнить. Ведь многие, уповая на вакцину, считают, что заболели чем угодно, но не гриппом. Вовремя начатая терапия при этом заболевании имеет очень важное значение. Иногда ценою в жизнь. И здесь очень большая ответственность ложится на семейных врачей.

Может ли вакцинация от гриппа защитить от инфицирования новым коронавирусом или хотя бы смягчить болезнь? Какой прогноз на текущий сезон Может ли вакцинация от гриппа защитить от инфицирования новым коронавирусом или хотя бы смягчить болезнь? Какой прогноз на текущий сезон