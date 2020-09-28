У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу стала найважливішою подією 2020 року та значно вплинула на життя населення світу.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) поділилися прогнозами щодо майбутнього коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє агентство ТАСС.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що не виключає того, що COVID-19 може стати сезонною хворобою.

Це можливо. Чесно кажучи, не знаю, коли це може статися, але я оптиміст, що означає, що я сподіваюся на краще, але готуюся до гіршого, — зазначив Клюге.

Наразі Клюге побоюється, що найближча зима в питанні епідемії коронавірусу буде тяжкою. Він зазначає, що втома людей від запроваджених у зв’язку з епідемією обмежень наразі є найбільшим викликом.

Це довга криза, — наголосив він. — Нам необхідна солідарність, щоб це пережити, і тому 2 жовтня я скликаю віртуальну конференцію за участю міністрів всіх 53 держав (членів Європейського регіонального бюро ВООЗ — ред.), щоб виробити рекомендації щодо подолання втоми в людях.

Клюге також зазначив, що наразі немає свідчень зниження вірулентності коронавірусу.

У квітні-червні ми спостерігали зниження, але не з природної причини, а через суворий карантин, — зазначив він. — Але вірус нікуди не пішов, тому, коли карантин закінчується, вірус повертається.

Нагадаємо, у Києві спостерігається зростання захворюваності дітей на коронавірус.