В Україні 29 вересня очікуються грози

https://racurs.ua/ua/n144428-doschi-ta-magnitna-burya-pogoda-v-ukrayini-na-29-veresnya-karta.html

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Погода в Україні 29 вересня загалом буде дещо холоднішою, ніж за добу до цього доби.

Вдень у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях очікуються значні дощі, а в південних, східних та центральних областях — пориви вітру 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, 29 вересня у східних та південно-східних областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Києві 29 вересня очікується без опадів вночі та з дощем вдень. Температура повітря вночі становитиме 10−12°, вдень — 19−21°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові протягом доби буде дощовою, можливі грози. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 10−12°, вдень — піднімуться до 17−19°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі також буде дощовою вдень і вночі, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме 14−16°, вдень — 22−24°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі буде без опадів вночі та з дощем і можливою грозою вдень. Вночі термометри покажуть 10−12°, вдень — 19−21°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові очікується без опадів, мінлива хмарність. Температура вночі становитиме 10−12°, вдень повітря прогріється до 19−21°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 29 вересня протягом доби буде дощовою, можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря 10−12° вночі та 17−19° вдень. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 29 вересня буде досить неспокійним — протягом першої половини доби очікуються магнітні бурі.

Нагадаємо, синоптики очікують, що у вересні 2020 року температура повітря буде на 1−2° вище за середні багаторічні значення.