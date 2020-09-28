Борислав Береза, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n144427-kandydat-u-mery-kyieva-zahvoriv-na-koronavirus.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися.

Борислав Береза, колишній народний депутат та кандидат у мери Києва на цьогорічних виборах, котрі відбудуться 25 жовтня, захворів на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це Береза сьогодні, 28 вересня, повідомив у своєму Фейсбуці.

За словами Берези, результати відповідного тестування надійшли нещодавно, тож до підсумкової статистики щодо коронавірусу за минулий день, його, ймовірно не включили.

Він зі своєю сім'єю йде на самоізоляцію на 14 днів. У зв’язку з цим політик припиняє особисту передвиборчу активність, скасовує зустрічі та ефіри, за винятком ефірів через Skype.

Ось так через COVID-19 все плани летять шкереберть, — зазначив Береза.



У виборах мера Києва Береза має намір брати участь як кандидат від «Екопартії Берези».

Нагадаємо, за минулу добу, 27 вересня, у Києві виявили 328 випадків COVID-19.