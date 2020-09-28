Борислав Береза, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n144427-kandidat-v-mery-kieva-zabolel-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться.

Борислав Береза, бывший народный депутат и кандидат в мэры Киева на нынешних выборах, которые состоятся 25 октября, заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом Береза ​​сегодня, 28 сентября, сообщил в своем Фейсбуке.

По словам Березы, результаты соответствующего тестирования поступили недавно, так что в итоговою статистику по коронавирусу за прошедший день, его, вероятно не включили.

Он со своей семьей идет на самоизоляцию на 14 дней. В связи с этим политик прекращает личную предвыборную активность, отменяет встречи и эфиры, за исключением эфиров через Skype.

Вот так из-за COVID-19 все планы летят в тартарары, — отметил Береза.



В выборах мэра Киева Береза ​​намерен участвовать в качестве кандидата от «Екопартии Березы».

Напомним, за прошедшие сутки, 27 сентября, в Киеве обнаружили 328 случаев COVID-19.