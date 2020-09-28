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Борислав Береза, фото: социальные сети
Кандидат в мэры Киева заболел коронавирусомhttps://racurs.ua/n144427-kandidat-v-mery-kieva-zabolel-koronavirusom.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться.
Борислав Береза, бывший народный депутат и кандидат в мэры Киева на нынешних выборах, которые состоятся 25 октября, заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом Береза сегодня, 28 сентября, сообщил в своем Фейсбуке.
По словам Березы, результаты соответствующего тестирования поступили недавно, так что в итоговою статистику по коронавирусу за прошедший день, его, вероятно не включили.
Он со своей семьей идет на самоизоляцию на 14 дней. В связи с этим политик прекращает личную предвыборную активность, отменяет встречи и эфиры, за исключением эфиров через Skype.
Вот так из-за COVID-19 все планы летят в тартарары, — отметил Береза.
В выборах мэра Киева Береза намерен участвовать в качестве кандидата от «Екопартии Березы».
Напомним, за прошедшие сутки, 27 сентября, в Киеве обнаружили 328 случаев COVID-19.
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