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Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

Коронавирус не утихает в Киеве — о трех сотнях новых больных рассказал Кличко (КАРТА)

28 сен 2020, 14:03
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Коронавирус в Киеве не утихает. За последние сутки в столице обнаружили 328 больных коронавирусом. В больницы столицы госпитализировали 43 пациентов.

Заболели 36 детей и девять медиков. Об этом во время онлайн-брифинга 28 сентября рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки заболели:

  • 164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 128 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 21 девочка от 1 до 17 лет;
  • 15 мальчиков от двух до 17 лет.

Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили в:

  • Дарницком районе — 66;
  • Оболонском — 52;
  • Деснянском и Днепровском районах — по 39 случаев.

Коронавирус в Киеве. Карта: КГГА

Всего в Киеве уже 22 тыс. 143 больных коронавирусом. 27 сентября коронавирус убил восьмерых киевлян. За все период пандемии от COVID-19 погибли 369 жителей столицы.

В то же время выздоровели за минувшие сутки 23 человека. За весь период COVID-19 преодолели 6 тыс. 505 жителей столицы.


Сейчас в стационарах медучреждений лечатся 1150 больных коронавирусом. Из них 22 ребенка. 258 пациентов — в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную поддержку. 22 больных — под аппаратами ИВЛ.

Напомним, всего в Украине за минувшие сутки обнаружили более 2 тыс. 600 больных коронавирусом. С начала пандемии болезнь подтвердили в 200 тыс. украинцев.


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