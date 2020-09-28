Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

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Коронавирус в Киеве не утихает. За последние сутки в столице обнаружили 328 больных коронавирусом. В больницы столицы госпитализировали 43 пациентов.

Заболели 36 детей и девять медиков. Об этом во время онлайн-брифинга 28 сентября рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки заболели:

164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет;

128 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

21 девочка от 1 до 17 лет;

15 мальчиков от двух до 17 лет.

Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили в:

Дарницком районе — 66;

Оболонском — 52;

Деснянском и Днепровском районах — по 39 случаев.

Всего в Киеве уже 22 тыс. 143 больных коронавирусом. 27 сентября коронавирус убил восьмерых киевлян. За все период пандемии от COVID-19 погибли 369 жителей столицы.

В то же время выздоровели за минувшие сутки 23 человека. За весь период COVID-19 преодолели 6 тыс. 505 жителей столицы.

Сейчас в стационарах медучреждений лечатся 1150 больных коронавирусом. Из них 22 ребенка. 258 пациентов — в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную поддержку. 22 больных — под аппаратами ИВЛ.

Напомним, всего в Украине за минувшие сутки обнаружили более 2 тыс. 600 больных коронавирусом. С начала пандемии болезнь подтвердили в 200 тыс. украинцев.