Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n144413-koronavirus-ne-vschuhaie-u-kyievi-pro-try-sotni-novyh-hvoryh-rozpoviv-klychko-karta.html

Ракурс

Коронавірус у Києві не вщухає. За останню добу у столиці виявили 328 хворих на коронавірус. До лікарень столиці госпіталізували 43 пацієнтів.

Захворіли 36 дітей та дев’ятеро медиків. Про це під час онлайн-брифінгу 28 вересня розповів мер Києва Віталій Кличко.

За добу захворіли:

164 жінки віком від 18 до 87 років;

128 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

21 дівчинка від 1 до 17 років;

15 хлопчиків від двох до 17 років.

Найбільше нових випадків інфікування виявили у:

Дарницькому районі — 66;

Оболонському — 52;

Деснянському і Дніпровському районах — по 39 випадків.

Загалом у Києві вже 22 тис. 143 хворих на коронавірус. 27 вересня коронавірус вбив вісьмох киян. За весь период пандемії від COVID-19 загинули 369 мешканців столиці.

Водночас одужали за минулу добу 23 особи. За весь період COVID-19 подолали 6 тис. 505 мешканців столиці.

Наразі в стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 258 пацієнтів — у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих — під апаратами ШВЛ.

Нагадаємо, загалом в Україні за минулу добу виявили понад 2 тис. 600 хворих на коронавірус. Від початку пандемії хворобу підтвердили у 200 тис. українців.