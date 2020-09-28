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Коронавірус у Києві. Фото: КМДА
Коронавірус не вщухає у Києві — про три сотні нових хворих розповів Кличко (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n144413-koronavirus-ne-vschuhaie-u-kyievi-pro-try-sotni-novyh-hvoryh-rozpoviv-klychko-karta.htmlРакурс
Коронавірус у Києві не вщухає. За останню добу у столиці виявили 328 хворих на коронавірус. До лікарень столиці госпіталізували 43 пацієнтів.
Захворіли 36 дітей та дев’ятеро медиків. Про це під час онлайн-брифінгу 28 вересня розповів мер Києва Віталій Кличко.
За добу захворіли:
- 164 жінки віком від 18 до 87 років;
- 128 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
- 21 дівчинка від 1 до 17 років;
- 15 хлопчиків від двох до 17 років.
Найбільше нових випадків інфікування виявили у:
- Дарницькому районі — 66;
- Оболонському — 52;
- Деснянському і Дніпровському районах — по 39 випадків.
Загалом у Києві вже 22 тис. 143 хворих на коронавірус. 27 вересня коронавірус вбив вісьмох киян. За весь период пандемії від COVID-19 загинули 369 мешканців столиці.
Водночас одужали за минулу добу 23 особи. За весь період COVID-19 подолали 6 тис. 505 мешканців столиці.
Наразі в стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 258 пацієнтів — у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих — під апаратами ШВЛ.
Нагадаємо, загалом в Україні за минулу добу виявили понад 2 тис. 600 хворих на коронавірус. Від початку пандемії хворобу підтвердили у 200 тис. українців.
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