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Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

Коронавірус не вщухає у Києві — про три сотні нових хворих розповів Кличко (КАРТА)

28 вер 2020, 14:03
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Коронавірус у Києві не вщухає. За останню добу у столиці виявили 328 хворих на коронавірус. До лікарень столиці госпіталізували 43 пацієнтів.

Захворіли 36 дітей та дев’ятеро медиків. Про це під час онлайн-брифінгу 28 вересня розповів мер Києва Віталій Кличко.

За добу захворіли:

  • 164 жінки віком від 18 до 87 років;
  • 128 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
  • 21 дівчинка від 1 до 17 років;
  • 15 хлопчиків від двох до 17 років.

Найбільше нових випадків інфікування виявили у:

  • Дарницькому районі — 66;
  • Оболонському — 52;
  • Деснянському і Дніпровському районах — по 39 випадків.

Коронавірус у Києві. Карта: КМДА

Загалом у Києві вже 22 тис. 143 хворих на коронавірус. 27 вересня коронавірус вбив вісьмох киян. За весь период пандемії від COVID-19 загинули 369 мешканців столиці.

Водночас одужали за минулу добу 23 особи. За весь період COVID-19 подолали 6 тис. 505 мешканців столиці.


Наразі в стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 258 пацієнтів — у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих — під апаратами ШВЛ.

Нагадаємо, загалом в Україні за минулу добу виявили понад 2 тис. 600 хворих на коронавірус. Від початку пандемії хворобу підтвердили у 200 тис. українців.


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