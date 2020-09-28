В Украине 29 сентября ожидаются грозы

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Ракурс

Погода в Украине 29 сентября в целом будет несколько холоднее, чем за сутки до этого.

Днем в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях ожидаются значительные дожди, а в южных, восточных и центральных областях — порывы ветра 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, 29 сентября в восточных и юго-восточных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 29 сентября ожидается без осадков ночью и с дождем днем. Температура воздуха ночью составит 10−12°, днем — 19−21°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове в течение суток будет дождливой, возможны грозы. Столбики термометров ночью опустятся до 10−12°, днем — поднимутся до 17−19°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе также будет дождливой днем ​​и ночью, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит 14−16°, днем — 22−24°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков ночью и с дождем и возможной грозой днем. Ночью термометры покажут 10−12°, днем — 19−21°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове ожидается без осадков, переменная облачность. Температура ночью составит 10−12°, днем ​​воздух прогреется до 19−21°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 29 сентября в течение суток будет дождливой, возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 10−12° ночью и 17−19° днем. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 сентября будет достаточно неспокойной — в течение первой половины суток ожидаются магнитные бури.

Напомним, синоптики ожидают, что в сентябре 2020 года температура воздуха будет на 1−2° выше средних многолетних значений.