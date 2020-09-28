В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n144429-o-dalneyshey-sudbe-koronavirusa-rasskazali-v-voz.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса стала важнейшим событием 2020 года и значительно повлияла на жизнь населения мира.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поделились прогнозами относительно будущего коронавирусной болезни COVID-19, сообщает агентство ТАСС.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что не исключает того, что COVID-19 может стать сезонной болезнью.

Это возможно. Честно говоря, не знаю, когда это может произойти, но я оптимист, что означает, что я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему, — отметил Клюге.

Сейчас Клюге опасается, что ближайшая зима в вопросе эпидемии коронавируса будет тяжелой. Он отмечает, что усталость людей от введенных в связи с эпидемией ограничений в настоящее является самым большим вызовом.

Это долгий кризис, — подчеркнул он. — Нам необходима солидарность, чтобы это пережить, и поэтому 2 октября я созываю виртуальную конференцию с участием министров всех 53 государств (членов Европейского регионального бюро ВОЗ — ред.), чтобы выработать рекомендации по преодолению усталости в людях.

Клюге также отметил, что пока нет свидетельств снижения вирулентности коронавируса.

В апреле-июне мы наблюдали снижение, но не по естественной причине, а из-за строгого карантина, — отметил он. — Но вирус никуда не ушел, поэтому, когда карантин заканчивается, вирус возвращается.

Напомним, в Киеве наблюдается рост заболеваемости детей коронавирусом.