Діти у Києві стали частіше хворіти на коронавірус. Фото: vgr.by

https://racurs.ua/ua/n144411-dity-u-kyievi-staly-chastishe-infikuvatysya-koronavirusom.html

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У Києві все більше дітей інфікуються коронавірусною інфекцією COVID-19.

За весь період епідемії захворіли 1 тис. 592 дитини, а 674 з них підхопили коронавірус за останні чотири тижні. Крім того, хворіють у столиці немовлята та підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього кілька днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від п’яти до 14 років. Про це 28 вересня повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Місто контролює дотримання санітарних норм у навчальних закладах. Школи та садочки працюють сьогодні за чітко визначеним регламентом. Заклади чи окремі класи та групи, де виявили хворих, закривають на карантин, — заявив він.

Станом на 28 вересня на карантин закрили шість шкіл. На самоізоляцію та дистанційне навчання перевели 290 класів у 126 школах міста. Загалом захворіли 346 школярів та 190 педагогів.

У дитячих садочках через COVID-19 тимчасово закриті 23 групи. Три дитсадочки у Печерському, Святошинському та Деснянському районах закриті.

Кличко зазначив, що хоча діти хворіють на коронавірус у більш легкій формі і серед них небагато госпіталізованих, вони є розповсюджувачами інфекції. І можуть заразити і рідних у сім’ях, і ровесників, з якими спілкуються.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко спростував інформацію про те, що місто з 1 жовтня нібито збирається закрити на карантин школи та дитсадки. Мер запевнив, що школи та дитячі садочки столиці працюватимуть за визначеним регламентом.