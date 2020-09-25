Чи закриються школи та дитсадки у Києві, розповів Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n144308-chy-zakryutsya-shkoly-ta-dytsadky-u-kyievi-rozpoviv-klychko.htmlРакурс
Школи та дитячі садочки Києва працюватимуть за визначеним регламентом.
Навчальні заклади столиці через пандемію коронавірусу наразі не закриватимуть. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, коментуючи інформацію про те, що місто з 1 жовтня нібито збирається закрити на карантин школи та дитсадки.
За словами мера, школи та садочки і надалі працюють за визначеним регламентом. На карантин закривають тільки ті заклади чи окремі класи та групи, де виявили хворих.
Станом на 25 вересня, в Києві на карантин закрили шість шкіл, у цих навчальних закладах COVID-19 підхопили вчителі. Ще 296 класів, де захворіли учні, перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання. Наразі в столиці 331 заражений коронавірусом учень, а хворіють 174 педагоги.
У дитсадках через коронавірус закрили 22 групи. Один садок у Печерському районі закрили на карантин. Наповненість дітей у дитячих садках сьогодні становить понад 56%.
Раніше повідомлялося, що під час проведення дистанційного навчання школи можуть відмовитись від традиційної 12-бальної шкали оцінювання та оцінювати знання учнів за власними критеріями. Учням можуть ставити «зараховано» чи «не зараховано», якщо хоча б половина уроків проводилась віддалено.