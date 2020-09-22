Школи можуть відмовитись від оцінок на час карантину. Фото: nus.org.ua

https://racurs.ua/ua/n144185-shkoly-mojut-vidmovytys-vid-ocinok-na-chas-koronavirusnogo-karantynu.html

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Власну шкалу оцінювання можуть запровадити школи в умовах карантину.

Під час проведення дистанційного навчання школи можуть відмовитись від традиційної 12-бальної шкали оцінювання та оцінювати знання учнів за власними критеріями. Учням можуть ставити «зараховано» чи «не зараховано», якщо хоча б половина уроків проводилась віддалено. Про це 22 вересня повідомила прес-служба Міністерства освіти та науки.

У відомстві заявили, що така можливість визначена у ст. 17 закону «Про повну загальну середню освіту». Зазначається, що навчальні заклади можуть оцінювати учнів за власною шкалою, але згодом ця шкала має бути переведена в бали.

Таке оцінювання вчителі можуть використовувати для предметів:

фізкультура;

трудове навчання;

образотворче мистецтво;

музика;

основи здоров’я.

Крім того, повідомляється, що МОН планує підписати меморандум зі страховими компаніями щодо страхування від коронавірусу вчителів-пенсіонерів та дітей.

Нагадаємо, у вересні лише за неповних десять днів з початку навчального року станом підхопили COVID-19 130 педагогів та 168 учнів. Через коронавірус на самоізоляції перебували 5 тис. 564 учителі та 115 класів.