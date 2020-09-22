За викрадення автомобіля кидатимуть за ґрати. Фото: 130.com.ua

https://racurs.ua/ua/n144184-za-vykradennya-avtomobilya-kydatymut-za-raty-zelenskyy-pidpysav-zakon.html

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Закон «Про внесення змін до ст. 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом» 22 вересня підписав президент Володимир Зеленський.

Документ передбачає, що за викрадення автівки будуть карати позбавленням волі. Зміни передбачають, що за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не виписуватимуть штрафи. Відтепер злочин каратиметься обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Про це 22 повідомила прес-служба Офісу президента.

Викрадення машини за допомогою спеціальних електронних пристроїв загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Таке ж покарання передбачається, якщо вартість авто становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 105 тис. 100 грн до 262 тис. 750 грн.

Від восьми до 12 років тюрми загрожує угонщикам, які вчинили злочин організованою групою або при викраденні машини вчинили насильство.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада підтримала законопроект № 3301. Законом передбачається, що тяжкість злочину встановлюватимуть, виходячи з вартості автомобіля, а не з вартості його ушкоджень.