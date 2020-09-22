За угон автомобиля будут бросать за решетку. Фото: 130.com.ua

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Закон «О внесении изменений в ст. 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством» 22 сентября подписал президент Владимир Зеленский.

Документ предусматривает, что за угон машины будут наказывать лишением свободы. Изменения предусматривают, что за незаконное завладение транспортным средством больше не будут выписывать штрафы. Отныне преступление будет караться ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Об этом 22 сообщила пресс-служба Офиса президента.

Угон машины с помощью специальных электронных устройств грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Такое же наказание предусматривается, если стоимость авто составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 105 тыс. 100 грн до 262 тыс. 750 грн.

От восьми до 12 лет тюрьмы грозит угонщикам, которые совершили преступление организованной группой или при угоне машины применили насилие.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект № 3301. Законом предусматривается, что тяжесть преступления будут устанавливать, исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений.