Морські губки допоможуть інженерам створити космічні кораблі та хмарочоси. Фото:

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Скелети морських губок можуть допомогти у будівництві майбутніх легких космічних кораблів, мостів та хмарочосів.

Дослідники з Гарвардської школи інженерних і прикладних наук Джона А. Полсона з’ясували, що структура глибоководної морської губки Euplectella aspergillum має високе співвідношення міцності та ваги. Цей матеріал може бути більш міцнішим та легшим за традиційні гратчасті конструкції, які століттями використовувалися при будівництві будівель та мостів. Відповідна стаття опублікована в журналі Nature Materials.

Як розповів старший науковий співробітник SEAS Джеймс Уівер, матеріал із морських губок дозволить проектувати легкі та міцні конструкції найширшого спектру застосувань. За словами вченого, морська губка, щоб підтримати своє трубчасте тіло, використовує структуру, яка перевершує всі існуючі будівельні конструкції.

Дослідники стверджують, що копіювання її структури могло б покращити загальну міцність будівельних конструкцій більш ніж на 20%, без необхідності додавання додаткові матеріали.

Раніше повідомлялося, що колонізація Марса буде відбуватися з освоєнням нових матеріалів, які будуть придатними для атмосфери та ґрунту планети. Науковці запропонували використовувати для будівництва бази на Червоній планеті хітин і місцевий ґрунт.