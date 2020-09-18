Марс. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144029-buduvaty-bazu-na-marsi-budut-za-dopomogou-unikalnogo-pryrodnogo-materialu-foto.html

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Колонізація Марса буде відбуватися з освоєнням нових матеріалів, які будуть придатними для атмосфери та ґрунту планети. Нова технологія дозволить майбутнім колоністам отримувати матеріал для будівництва і виробництва з місцевого ґрунту.

Ксав'є Фернандес і його колеги з Сінгапурського університету технологій та дизайну пропонують використовувати для будівництва бази на Червоній планеті хітин і місцевий ґрунт. Про це повідомляє Naked science.

Зазначимо, що хітин — один з найбільш поширених біополімерів. Він складається з ланок хітозану, і є природним панциром багатьох комах і тварин.



Вчені припускають, що штучна екосистема на Марсі буде обов’язково містити хітин, оскільки технологія поділу хітину дуже проста, тому може миттєво створювати будівельний матеріал для поселень.

Також з хітину можна створювати не лише будівлі, а й певне обладнання та інструменти. Фернандес продемонстрував свій метод у дії, використовуючи хітин і імітатор марсіанського ґрунту. З них вченим вдалося зробити гайковий ключ, а також невелику модель бази.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Марс стає прохолоднішим на кілька градусів під час затемнень супутниками. Про це стало відомо під час вивчення затемнення Сонця Фобосом, природним супутником червоної планети.

Наголошується, що таке відкриття може розширити знання дослідників про надра Марса, адже раніше вважалося, що затемнення не впливають на червону планету.