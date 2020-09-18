Марс. Фото: Pixabay

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Колонизация Марса будет проходить с осваиванием новых материалов, которые будут пригодными для атмосферы и почвы планеты. Новая технология позволит будущим колонистам получать материал для строительства и производства из местного грунта.

Ксавье Фернандес и его коллеги из Сингапурского университета технологий и дизайна предлагают использовать для строительства базы на Красной планете хитин и местный грунт. Об этом сообщает Naked science.

Отметим, что хитин — один из наиболее распространенных биополимеров. Он состоит из звеньев хитозана и является естественным панцирем многих насекомых и животных.





Ученые предполагают, что искусственная экосистема на Марсе будет обязательно включать в себя хитин, поскольку технология разделения хитина очень проста и может мгновенно создавать строительный материал для поселений.

Также из хитина можно производить не только здания, а и определенное оборудование и инструменты. Фернандес продемонстрировал свой метод в действии, используя хитин и имитатор марсианского грунта. Из них ученым удалось сделать гаечный ключ, а также небольшую модель базы.



Напомним, ранее мы сообщали, что Марс становится прохладнее на несколько градусов во время затмений спутниками. К такому выводу пришли ученые во время изучения затмения Солнца Фобосом, природным спутником красной планеты.

Отмечается, что такое открытие может расширить знания исследователей о недрах Марса, ведь ранее считалось, что затмения не оказывают влияния на красную планету.