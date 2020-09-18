Михайлово чудо. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n144028-19-sentyabrya-pochitaut-arhangela-mihaila-i-prazdnuut-mihaylovo-chudo.html

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19 сентября в Украине празднуют день Архангела Михаила, или Михайлово Чудо. Это — один из самых почетных религиозных праздников. В этот день в IV веке жителю Иераполь во сне явился архангел Михаил.

Он сказал, что если немая дочь этого человека выпьет воды из источника неподалеку — она ​​сможет говорить. Так и произошло, и после удивительного исцеления вся семья крестилась в источнике, а мужчина свел храм недалеко от него.

В этот день христиане вспоминают другие чудеса Архистратига Михаила, который является одним из самых почитаемых святых и небесным покровителем Киева. Чудом Архангела Михаила священники считают спасение людей. Наши предки в этот день постились и не работали в знак уважения к Михаилу.

Архангел Михаил считается защитником веры и борцом со злом. Поэтому в этот день принято делать добрые дела и молиться.

В этот день желательно устроить пикник с семьей, а если не получится — хотя бы дружеский ужин. Готовить стоит простую пищу.

Этот день в истории:

1676 — начался штурм московскими войсками гетманской столицы Чигирин;

1841 — построена первая международная железная дорога (Страсбург-Базель)

1888 — в бельгийском курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты;

1891 — в Канаду (Монреаль) прибыли первые украинские поселенцы;

1919 — в Киеве деникинцами было разгромлено один из старейших и крупнейших книжных магазинов. В акте сожженных книг — 40 тыс. 543 экземпляра, все украиноязычные;

1920 — в Дубно и Луцк вступили части 3-й польской армии, в Тернополь — одновременно части 6-й польской армии и Действующей Армии УНР;

1941 — немецкие войска вошли в Киев, оставленный красноармейскими войсками. В немецкий плен в этой операции попали 665 тыс. человек;

1945 — в Северную Корею из сибирского лагеря вернулся будущий вождь Ким Ир Сен;

1982 — профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил использовать смайлик как проявление эмоции в общении в сети;

1991 — в Киеве восстановлена ​​деятельность Киево-Могилянской академии.

В этот день родились:

1949 — Твигги, английская супермодель, актриса и певица;

1969 — Константин Цзю, советский, российский и австралийский боксер;

1964 — Кай Метов, российский певец и композитор;

1965 — Александра Вандернот, бельгийская актриса;

1955 — Катрина Боуден, американская киноактриса;

1974 — Джимми Фэллон — американский комик, актер, музыкант и ведущий ток-шоу;

1976 — Элисон Суини, американская актриса.

Напомним, ранее мы сообщали, что религиозные праздники в Украине могут стать государственными. На Банковой предлагают предоставить государственный статус отдельным религиозным праздникам — Рамазан-байраму, Курбан-Байраму, Песаху, Рош-ха-Шану, Хануке, Пасхе христиан западного обряда.