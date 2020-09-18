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Ракурс
Архангел Михаїл. Фото: Вікіпедія

19 вересня шанують Архангела Михаїла та відзначають Михайлове чудо

18 вер 2020, 22:05
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19 вересня в Україні святкують день Архангела Михаїла, або Михайлове Чудо. Це — одне з найпочесніших релігійних свят. У цей день у IV столітті мешканцю Ієраполя уві сні явився архангел Михаїл.

Він сказав, що якщо німа дочка цього чоловіка вип`є води з джерела неподалік — вона зможе говорити. Так і сталося, й після дивовижного зцілення вся сім`я хрестилася в джерелі і чоловік звів храм недалеко від нього.

У цей день християни згадують інші чудеса Архистратига Михаїла, який є одним із найбільш шанованих святих та небесним покровителем Києва. Чудом у святі Архангела Михаїла священники вбачають саме порятунок людей. Наші предки у цей день дотримувалися посту та не працювали тяжко у знак пошани до Михаїла.

Архангел Михаїл вважається сильним захисником віри та борцем зі злом. Тому цього дня заведено робити добрі справи та молитися.

Цього дня бажано влаштувати пікнік із родиною, а якщо не вийде — хоча б дружню вечерю. Готувати варто просту їжу.

Цей день в історії:


  • 1676 — розпочався штурм московськими військами гетьманської столиці Чигирин;
  • 1841 — збудована перша міжнародна залізниця (Страсбург-Базель);
  • 1888 — в бельгійському курорті Спа відбувся перший в історії конкурс краси;
  • 1891 — до Канади (Монреаль) прибули перші українські поселенці;
  • 1919 — у Києві денікінцями було розгромлено одну із найстаріших та найбільших україномовних книгарень. В акті спалених книжок — 40 тис. 543 примірники, всі україномовні;
  • 1920 — до Дубна й Луцька вступили частини 3-ї польської армії, до Тернополя — одночасно частини 6-ї польської армії та Дієвої Армії УНР;
  • 1941 — німецькі війська увійшли до Києва, залишеного червоноармійськими військами. До німецького полону в цій операції потрапили 665 тис. осіб;
  • 1945 — до Північної Кореї з сибірського табору повернувся майбутній вождь Кім Ір Сен;
  • 1982 — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик як вияв емоції у спілкуванні в мережі;
  • 1991 — у Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії.

У цей день народилися:

  • 1949 — Твіггі, англійська супермодель, актриса і співачка;
  • 1969 — Костянтин Цзю, радянський, російський і австралійський боксер;
  • 1964 — Кай Метов, російський співак і композитор;
  • 1965 — Олександра Вандернот, бельгійська актриса;
  • 1955 — Катріна Боуден, американська кіноактриса;
  • 1974 — Джиммі Феллон — американський комік, актор, музикант і ведучий ток-шоу;
  • 1976 — Елісон Суїні, американська актриса.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що релігійні свята в Україні можуть стати державними. На Банковій пропонують надати державний статус окремим релігійним святам — Рамазан-Байраму, Курбан-Байраму, Песаху, Рош-Гашану, Хануці, Великодню християн західного обряду.

Джерело: Ракурс


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