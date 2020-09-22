Морские губки помогут инженерам создать космические корабли и небоскребы. Фото:

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Ракурс

Скелеты морских губок могут помочь в строительстве будущих легких космических кораблей, мостов и небоскребов.

Исследователи из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук Джона А. Полсона выяснили, что структура глубоководной морской губки Euplectella aspergillum имеет высокое соотношение прочности и веса. Этот материал может быть более прочным и легче традиционных решетчатых конструкций, которые использовались на протяжении веков при строительстве зданий и мостов. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature Materials.

Как рассказал старший научный сотрудник SEAS Джеймс Уивер, материал из морских губок позволит проектировать легкие и прочные конструкции самого широкого спектра применений. По словам ученого, морская губка, чтобы поддержать свое трубчатое тело, использует структуру, которая превосходит все существующие строительные конструкции.

Исследователи утверждают, что копирование ее структуры могло бы улучшить общую прочность строительных конструкций более чем на 20%, без необходимости добавления дополнительных материалов.

Ранее сообщалось, что колонизация Марса будет происходить с освоением новых материалов, которые будут пригодными для атмосферы и почвы планеты. Ученые предложили использовать для строительства базы на Красной планете хитин и местный грунт.