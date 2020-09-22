«Нафтогаз» повысил цены на газ для производителей тепла. Фото: sibnet.ru

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Оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым газ поставляется в рамках специальных обязанностей (ПСО), обнародовал НАК «Нафтогаз Украины».

В сентябре цена газа составит 4 тыс. 318,99 грн за 1 тыс. куб. м без учета НДС и транспортировки. Это на 45% больше, чем в августе. В прошлом месяце эта цена составляла 2 тыс. 979,16 грн. Об этом 22 сентября сообщается на сайте НАК.

В компании отметили, что сентябрьская цена на 7% меньше по сравнению с началом года и на 4% меньше по сравнению с сентябрем прошлого года. А средневзвешенная цена ПСО за девять месяцев текущего года на 40% ниже по сравнению с ценой за аналогичный период в прошлом году.

Кроме того, в «Нафтогазе» отметили, что до мая следующего года поставляют природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа.

Напомним, в сентябре «Нафтогаз» презентовал новые тарифные планы для бизнеса и населения. Для бизнеса предусмотрены тарифы «Годовой», «Квартальный» и «Месячный». Для населения газ будет доступен по тарифным планам «Месячный» и «Годовой».