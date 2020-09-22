200 тыс. долл. взятки требовал руководитель предприятия НАН Украины. Фото: 112 Украина

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Взятку требовал от предпринимателя руководитель одного из государственных предприятий, входящих в состав Национальной академии наук Украины.

Директор ГП требовал от бизнесмена взятку в размере 200 тыс. долл. За эти деньги он обещал директору одной из коммерческих структур посодействовать в выделении земельного участка площадью 0,41 га. Эта земля сейчас находится в собственности НАН Украины. Об этом 22 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители задержали посредника, который работал на чиновника, после получения первой части взятки.

Руководителю госпредприятия и его сообщнику уже сообщили о подозрении по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет досудебное следствие.

Напомним, на передаче взятки разоблачили председателя Харьковского окружного административного суда, которая давила на одного из судей для принятия «правильного» решения. За это председатель суда передала судье 3 тыс. долл.