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Ракурс
200 тыс. долл. взятки требовал руководитель предприятия НАН Украины. Фото: 112 Украина

200 тыс. долл. взятки требовал руководитель госпредприятия НАН Украины (ФОТО)

22 сен 2020, 18:59
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Взятку требовал от предпринимателя руководитель одного из государственных предприятий, входящих в состав Национальной академии наук Украины.

Директор ГП требовал от бизнесмена взятку в размере 200 тыс. долл. За эти деньги он обещал директору одной из коммерческих структур посодействовать в выделении земельного участка площадью 0,41 га. Эта земля сейчас находится в собственности НАН Украины. Об этом 22 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители задержали посредника, который работал на чиновника, после получения первой части взятки.

Руководителю госпредприятия и его сообщнику уже сообщили о подозрении по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет досудебное следствие.

200 тыс. долл. взятки требовал руководитель предприятия НАН Украины. Фото: СБУ

200 тыс. долл. взятки требовал руководитель предприятия НАН Украины. Фото: СБУ

200 тыс. долл. взятки требовал руководитель предприятия НАН Украины. Фото: СБУ


200 тыс. долл. взятки требовал руководитель предприятия НАН Украины. Фото: СБУ

Напомним, на передаче взятки разоблачили председателя Харьковского окружного административного суда, которая давила на одного из судей для принятия «правильного» решения. За это председатель суда передала судье 3 тыс. долл.

Источник: Ракурс


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