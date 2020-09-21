Председатель Харьковского окружного админсуда погорела на передаче взятки. Фото: golos.com.ua

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На передаче взятки разоблачили председателя Харьковского окружного административного суда.

Оказалось, что чиновник давила на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей «правильного» решения председатель суда передала 3 тыс. долл. Об этом 21 сентября сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, сотрудники которой разоблачили судью совместно с Антикоррупционным бюро.

В спецслужбе рассказали, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции. Также правоохранители должны выяснить, причастны ли к этому другие рабочие суда. Ожидается, что председателю суда сообщат о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Имя уличенной на передаче взятки судьи в спецслужбе не раскрывают. По данным портала «Судебная власть Украины», Харьковский окружной административный суд возглавляет Ольга Панченко.

Напомним, на взятке поймали начальника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Тернопольской области. Оказалось, что чиновник совместно с подчиненным руководителем отдела вымогал у местного бизнесмена более 1 млн грн за переквалификацию дела о якобы неуплате налогов на более мягкую статью УК.