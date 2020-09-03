Начальника одного из управлений ГФС в Тернопольской области поймали на взятке, фото: СБУ

https://racurs.ua/n143346-37-tys-doll-vzyatki-nachalnik-upravleniya-gfs-ternopolschiny-vymogal-u-biznesmena-foto.html

Ракурс

На взятке поймали начальника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы (ДФС) в Тернопольской области.

По информации следствия, этот чиновник совместно с подчиненным руководителем отдела требовал у местного бизнесмена 37 тыс. долл. США (более 1 млн грн), за переквалификацию дела о якобы неуплате налогов на более мягкую статью Уголовного кодекса, сообщает пресс-центр СБУ.

Сегодня, 3 сентября, сразу после получения взятки, чиновников задержали.

Открытое уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и направления в суд ходатайств об избрании им меры пресечения.

Напомним, в апреле на вымогательстве у бизнесмена взятки на сумму 50 тыс. долл. США разоблачили чиновника ГФС.