Начальника одного з управлінь ДФС у Тернопільській області спіймали на хабарі, фото: СБУ

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На хабарі спіймали начальника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Тернопільській області.

За інформацією слідства, цей чиновник спільно з підлеглим керівником відділу вимагав у місцевого бізнесмена 37 тис. дол. США (понад 1 млн грн) за перекваліфікацію справи про нібито несплату податків на більш м’яку статтю Кримінального кодексу, повідомляє прес-центр СБУ.

Сьогодні, 3 вересня, відразу після отримання хабара, чиновників затримали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та направлення до суду клопотань про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, у квітні на вимаганні в бізнесмена хабара на суму 50 тис. дол. США викрили чиновника ДФС.