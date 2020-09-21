Голова Харківського окружного адмінсуду погоріла на передачі хабара. Фото: golos.com.ua

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На передачі хабаря викрили голову Харківського окружного адміністративного суду.

Виявилося, що посадовець тиснула на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови у адміністративній справі по земельному питанню. За прийняття суддею «правильного» рішення голова суду передала 3 тис. дол. Про це 21 вересня повідомляє прес-центр Служби безпеки України, співробітники якої викрили суддю спільно з Антикорупційним бюро.

У спецслужбі розповіли, що наразі тривають невідкладні слідчі дії, для встановлення інших можливих фактів корупції. Також правоохоронці повинні з’ясувати, чи причетні до цього інші робітники суду. Очікується, що голові суду повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Ім’я викритої на передачі хабара судді в спецслужбі не розкривають. За даними порталу «Судова влада України», Харківський окружний адміністративний суд очолює Ольга Панченко.

Нагадаємо, на хабарі спіймали начальника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області. Виявилося, що чиновник спільно з підлеглим керівником відділу вимагав у місцевого бізнесмена понад 1 млн грн за перекваліфікацію справи про нібито несплату податків на більш м’яку статтю ККУ.