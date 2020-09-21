«Слуга народу» прикрасила ікону Богоматері власним лого, колаж — Оглядач

https://racurs.ua/ua/n144110-sluga-narodu-prykrasyla-ikonu-bogomateri-vlasnym-logo-foto.html

Ракурс

Партія «Слуга народу» 21 вересня «прикрасила» ікону Діви Марії власним лого. Після хвилі обурення в мережі його швидко прибрали у соцмережах.

Утім, стилістику СН на релігійній листівці до Другої Пречистої все одно зберегли.

Виборців із Різдвом Пресвятої Богородиці в соціальних мережах привітали картинкою, де до ікони «доліпили» лого СН. Відповідні листівки були опубліковані на офіційній сторінці партії у Facebook та на сторінках її регіональних осередків (наприклад, в Іршаві на Закарпатті).

Не всі оцінили такий креатив і після розголосу згадані публікації партія видалила і розмістила нові, де на іконі вже не було логотипу «Слуги народу».

Але кольорова гама листівки все ж відповідало стилістиці бренду політсили — вона у зелених тонах.

Нагадаємо, що у вікенд навколо СН вибухнув інший скандал — їй дорікнули проведенням партійного заходу в Києві у стінах червоного корпусу КНУ, хоча законодавство забороняє використовувати навчальні заходи для партійної агітації.