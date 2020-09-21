Як коронавірус вдарить по економіці світу — прогноз

https://racurs.ua/ua/n144109-yak-koronavirus-vdaryt-po-ekonomici-svitu-prognoz-infografika.html

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Як коронавірус вдарить по економіці світу, розповіла у звіті Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Після колапсу в першій половині року економічне виробництво швидко почало відновлюватися внаслідок пом’якшення заходів щодо стримування пандемії COVID-19 та поступового відкриття бізнесу. Однак впродовж літа темпи відновлення втратили оберти. В ОЕСР переконані, що від того, як країни навчаться «жити з коронавірусом», залежатиме швидкість відновлення світової економіки.

Однак країна, звідки все почалося, — Китай — «оклигала» швидше. Тут фіксується сповільнення зростання, проте нема економічного спаду.

На інфографіці сірим пунктиром позначено попередній прогноз, оголошений у листопаді 2019 року, пишуть «Тексти» з посиланням на дані Організації економічного співробітництва та розвитку. Суцільна лінія показує дійсне становище економіки на момент виходу звіту. Товстий пурпуровий пунктир — нинішній прогноз, тонші бузкові відгалуження від нього вгору і вниз — відповідно, оптимістичний та песимістичний прогнози.