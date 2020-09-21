Как коронавирус ударит по мировой экономике — прогноз

https://racurs.ua/n144109-kak-koronavirus-udarit-po-mirovoy-ekonomike-prognoz-infografika.html

Ракурс

Как коронавирус ударит по экономике мира, рассказала в отчете Организация экономического сотрудничества и развития (ОЕСР).

После коллапса в первой половине года экономическое производство быстро начало восстанавливаться в результате смягчения мер по сдерживанию пандемии COVID-19 и постепенного открытия бизнеса. Однако в течение лета темпы восстановления потеряли обороты. В ОЕСР уверены, что от того, как страны научатся «жить с коронавирусом», будет зависеть скорость восстановления мировой экономики.

Отмечается, что страна, откуда все началось, — Китай — «отошла» быстрее остальных. Здесь фиксируется замедление роста, но нет экономического спада.

На инфографике серым пунктиром обозначен предыдущий прогноз, объявленный в ноябре 2019 года, пишут «Тексти» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Сплошная линия показывает истинное положение экономики на момент выхода отчета. Толстый пурпурный пунктир — нынешний прогноз, тонкие сиреневые ответвления от него вверх и вниз — соответственно, оптимистичный и пессимистичный прогнозы.