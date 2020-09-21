Буллинг в школе зафиксировали на Харьковщине. Фото: minsknews.by

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Ракурс

Факт буллинга в школе зафиксировали в Первомайском лицее № 7 в Харьковской области.

Учительница по истории ударила пятиклассницу книгой во время урока. Инцидент произошел две недели назад, 10 сентября. Школьница во время урока просматривала страницы книги. Это не понравилось педагогу, но та не сделала замечание ребенку, а применила силу. Учительница отобрала книгу у ученицы и ударила ею ее по голове. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Мать ребенка после этогонаписала заявление в Первомайский отдел полиции. Материалы дела уже передали в ювенальную превенцию районной полиции. Одноклассники девочки подтвердили факт избиения.

В полиции пообещали, что учителю выпишут штраф по ст. 173−4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы направят в суд для принятия решения.

Напомним, факт буллинга был зафиксирован в Одесской области в городе Черноморске. Одна из девочек жесткого избила свою 14-летнюю подружку, а за насилием наблюдала группа детей. Несовершеннолетние не только снимали это на телефон, но и призывали свою подругу «врезать сильнее» жертве буллинга.