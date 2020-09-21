Булінг у школі зафіксували на Харківщині. Фото: minsknews.by

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Факт булінгу в школі зафіксували в Первомайському ліцеї № 7 в Харківській області.

Вчителька з історії вдарила п’ятикласницю книгою під час уроку. Інцидент трапився два тижні тому, 10 вересня. Школярка під час уроку переглядала сторінки книги. Це не сподобалося педагогу, але та не зробила зауваження дитині, а застосувала силу. Вчителька відібрала книгу в учениці та вдарила нею її по голові. Про це 21 вересня повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Мати дитини після цього вже на другий день написала заяву до Первомайського відділу поліції. Матеріал справи вже передали до ювенальної превенції районної поліції. Однокласники дівчинки підтвердили факт побиття.

У поліції пообіцяли, що вчителю випишуть штраф за ст. 173−4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після чого матеріали скерують до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, факт булінгу був зафіксований в Одеській області у місті Чорноморську. Одна з дівчаток жорсткого побила свою 14-річну подружку, а за насиллям спостерігала група дітей. Неповнолітні не лише знімали це на телефон, але й закликали свою подругу «врізати сильніше» жертві булінгу.