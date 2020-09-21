Володимир Зеленський. Фото: Ліга

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що не піде у відставку через несвоєчасне декларування змін у майновому стані його сім’ї, яке стосувалося доходів від продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Президент додав, що приховання доходу сталося «випадково» і не пов’язане з корисливими мотивами. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента у відповіді на петицію з вимогою відставки Зеленського через порушення законодавства.

Зеленський наголосив, що відразу після виявлення помилки її було публічно визнано і виправлено, а її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян та держави. Тому український лідер не буде подавати у відставку. Проте він додав, його обіцянка залишити посаду президента у разі свідомого порушення закону залишається у силі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на сайті президента з’явилася петиція із вимогою відставки президента за порушення законодавства. У петиції вказано, що Зеленського має виконати свою передвиборчу обіцянку і подати у відставку з посади за порушення закону.

7 липня 2020 року стало відомо, що Зеленський не задекларував 5,1 млн грн доходів від покупки цінних паперів, а це є порушенням закону України «Про протидію корупції».