Владимир Зеленский. Фото: Лига

https://racurs.ua/n144107-poobeschal-no-ne-uydu-zelenskiy-opravdal-narushenie-zakona-sluchaynostu.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что не уйдет в отставку из-за несвоевременного декларирования изменений в имущественном состоянии его семьи, которые связаны с доходом от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

Президент добавил, что сокрытие дохода произошло «случайно» и не связано с корыстными мотивами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в ответе на петицию с требованием отставки Зеленского за нарушения законодательства.

Зеленский подчеркнул, что сразу после обнаружения ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан и государства. Поэтому украинский лидер не будет подавать в отставку. Однако он добавил, что его обещание покинуть президентское кресло в случае сознательного нарушения закона остается в силе.

Напомним, ранее мы сообщали, что на сайте президента появилась петиция с требованием отставки президента за нарушение законодательства. В петиции указано, что Зеленского должен выполнить свое предвыборное обещание и покинуть должность за нарушение закона.

7 июля 2020 года стало известно, что Зеленский не задекларировал 5,1 млн грн доходов от покупки ценных бумаг, а это является нарушением закона Украины «О противодействии коррупции».